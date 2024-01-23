У Харкові під ракетним ударом був район житлової та цивільної забудови

У Харкові під ракетним ударом був район житлової та цивільної забудови, повідомив міський голова Ігор Терехов у вівторок вночі.

"Перша і попередня інформація про терористичний обстріл Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. Наразі знаємо про один пошкоджений будинок, інформація про постраждалих поки уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по "цивільній інфраструктурі".

"Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - написав він у Телеграм.