Суд залишив Коломойського до 2 березня під вартою, але зменшив розмір застави

Шевченківський районний суд м. Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня і зменшив заставу з 3,9 до 2,65 млрд грн, повідомляє "Українська правда" в понеділок увечері.

Зазначається, що адвокати Коломойського наполягали на зміні запобіжного заходу з варти на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через незадовільний стан здоров'я Коломойського, ідеться в повідомленні в телеграм-каналі мзданія.

Також суд відмовив у проханні про передачу Коломойського на поруки.

Раніше повідомлялося, що Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку. Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Правоохоронці встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 рр. легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 рр.. Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником і акціонером.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк" Коломойському та п'ятьом його колишнім топ-менеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.