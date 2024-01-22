Події

21:05 22.01.2024

"ArcelorMittal Кривий Ріг" у День Соборності України відкрив пам'ятник воїнам-працівникам підприємства

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" у День Соборності України відкрив пам'ятник воїнам-працівникам підприємства

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) у День Соборності України 22 січня відкрив пам'ятник "Воїнам-працівникам АрселорМіттал Кривий Ріг вічна слава".

Згідно з пресрелізом, пам'ятник присвячений воїнам - працівникам підприємства, які боролися проти російської агресії і загинули за Україну, а також тим, хто своєю працею наближає перемогу в тилу. Він нагадуватиме всім співробітникам і жителям Кривого Рогу про непохитність і єдність українського народу, відданість і стійкість працівників АМКР, пояснюється в пресрелізі.

Як повідомляється, з ініціативи меткомбінату пам'ятник встановлено у сквері біля управління гірничого департаменту підприємства. Автор ескізу - член Національної спілки художників України, скульптор Володимир Токар. У створенні та встановленні пам'ятника взяли участь фахівці СМ "Музика каменю", ТОВ "САЯМАТ", ТОВ "Престижбуд", колектив ремонтного цеху гірничого департаменту.

Урочисте відкриття відбулося за участю топменеджерів і працівників АМКР, представників міської влади.

"Нині наші серця перебувають із тими, хто захищає країну в лавах Збройних сил України, вони тримають для нас небо та землю. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув за мир, за свободу і незалежність, за долю своїх рідних і близьких. На жаль, у нас є страшні втрати. 128 наших колег - металургів і гірників - уже не повернуться до нас. (...) Кожне прізвище викарбуване тут у камені, на цьому монументі, загартоване вогнем. (...) Ми будемо далі видобувати руду, плавити чавун, виробляти сталь і прокат. За усіх загиблих. Ми продовжимо працювати для перемоги. Продовжимо будувати Україну", - сказав генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

 

 

 

Теги: #памятник #arcelormittal

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