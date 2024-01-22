Польща надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд від початку повномасштабної війни - Шмигаль

Польща з початку повномасштабної війни надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За 698 днів від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 млрд доларів", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у понеділок у Києві.

За словами прем'єра України, йдеться про сотні танків, літаки, вертольоти, системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, БМП, БТР, протитанкові засоби, артилерію і боєприпаси.