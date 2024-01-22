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14:10 22.01.2024

Житель Львівщини намагався контрабандою ввезти в Україну 3,5 тонни кави - митниця

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Житель Львівщини намагався контрабандою ввезти в Україну 3,5 тонни кави - митниця

Співробітники Львівської митниці виявили 3,5 тонни незадекларованої кави в автомобілі громадянина України, який повертався з Польщі, повідомляє пресслужба.

За даними митниці, 40-річний житель Львівщини прибув у пункт пропуску "Шегині-Медика" автомобілем IVECO і під час митного контролю в декларації зазначив наявність лише особистих речей.

"Однак, оглядаючи автомобіль, працівники митниці виявили 3526 упаковок кави в зернах кількох торговельних марок", - зазначено в повідомленні.

Орієнтовна вартість товару, виробленого в Італії, перевищила 1 млн грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару або без.

Теги: #контрабанда #митниця #кава

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