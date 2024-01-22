Події

13:59 22.01.2024

ПАРЄ обрала нового президента

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ПАРЄ обрала нового президента

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала грецького політика Теодороса Руссопулоса своїм новим президентом, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Січнева сесія ПАРЄ офіційно стартувала. І вже перші новини: Теодорос Руссопулос - новий президент Парламентської асамблеї Ради Європи... Він був єдиним кандидатом", - написала Кравчук на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у понеділок.

До цього, за її словами, грецький політик Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи EPP і головою комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

"Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України. Про це свідчать його голоси в рамках асамблеї на засудження російської агресії, а також його участь в Ad hoc комітеті зі становища дітей України, засідання якого відбулося в грудні минулого року в Парижі", - додала Кравчук. 

 

Теги: #президент #парє

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