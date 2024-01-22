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13:49 22.01.2024

Генпрокурор просить уряд призначити доброчесних професійних керівників контролюючих органів

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Генпрокурор просить уряд призначити доброчесних професійних керівників контролюючих органів

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголошує на важливості якнайшвидшого призначення постійних керівників до контролюючих органів.

На брифінгу в понеділок у Києві генпрокурор наголосив, що бізнес має мати належну комунікацію не лише з органами правопорядку, а насамперед із керівництвом контролюючих органів.

"Податкова служба не єдиний орган, у якому немає керівника, є виконувач обов'язків... Державна митна служба - така сама ситуація. Держпродспоживслужба - це орган, який постійно комунікує з бізнесом. Це про ліцензії, дозволи, фітосанітарний контроль, - це ті питання, щодо яких у нас постійно виникають кримінальні провадження, й питання, зокрема, від бізнесу", - зазначив генпрокурор.

"Із власного досвіду скажу, що комунікація набагато легша, коли у відповідному органі є постійний керівник - це сприяє тому, що орган працює більш відповідально", - пояснив генпрокурор.

Тому, на переконання Костіна, дуже важливо, щоб ці органи отримали керівників, і щоб бізнес і бізнес-асоціації мали можливість із цими керівниками спілкуватися. "Тому прохання від усієї системи правопорядку до уряду: все-таки призначити відповідних керівників", - наголосив генпрокурор.

Він звернув увагу на те, що багато контролюючих органів мають проблеми з бізнесом, про це знають правоохоронці. "Коли ці проблеми виходять на рівень правопорушень, тоді ми реагуємо", - пояснив Костін.

Генпрокурор додав: "Знаєте, у нас є такий обов'язок - працювати з причинами й умовами вчинення злочинів. На мій погляд, відсутність керівників у таких державних органах протягом тривалого періоду не сприяє ефективній роботі цих органів".

Коментуючи заяви бізнесу щодо того, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев тримає в "ручному управлінні" податкову службу, Костін наголосив, що контролюючим органам варто побудувати такі відносини з бізнесом, "щоб не виникало якихось думок щодо того, хто і що контролює".

"Щоб бізнес довіряв, мають працювати правила, які будуються на законі та є логічними, відкритими, щоб бізнес був упевнений, що контролюючі органи - а ми не є контролюючим органом - розуміють бізнес і працюють у рамках закону... І ми за те, щоб люди, які будуть очолювати ці органи, були професійними й доброчесними", - підсумував генпрокурор.

Теги: #генпрокурор #уряд

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