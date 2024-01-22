Події

13:19 22.01.2024

Знищено потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан"

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Українські воїни знищили потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан", яким ворог намагався розбити українські укріплення, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Противник завдав 18 авіаційних ударів, провів 29 бойових зіткнень і здійснив 930 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону й проводять активні дії на визначених напрямках", - написав він у телеграм-каналі.

Загальні втрати ворога минулої доби становили 399 осіб і 97 одиниць військової техніки. Зокрема, 7 танків, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 БПЛА, 17 автомобілів і 3 одиниці спеціальної техніки.

Також знищено склад боєприпасів противника та один інший важливий об'єкт ворога.

Теги: #знищення #тюльпан

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