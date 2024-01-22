Знищено потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан"

Українські воїни знищили потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан", яким ворог намагався розбити українські укріплення, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Противник завдав 18 авіаційних ударів, провів 29 бойових зіткнень і здійснив 930 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону й проводять активні дії на визначених напрямках", - написав він у телеграм-каналі.

Загальні втрати ворога минулої доби становили 399 осіб і 97 одиниць військової техніки. Зокрема, 7 танків, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 БПЛА, 17 автомобілів і 3 одиниці спеціальної техніки.

Також знищено склад боєприпасів противника та один інший важливий об'єкт ворога.