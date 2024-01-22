Події

10:13 22.01.2024

Окупанти обстріляли 5 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли 5 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти минулої доби обстріляли село Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також села Зноб-Новгородське, Фотовиж, Вовківка і Марчихина Буда Шосткинського району Сумської області, при чому Фотовиж двічі, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Карповичі - 2 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Сумська область. Шосткинський район: Зноб-Новгородське - 3 приходи, імовірно, ствольна артилерія; Фотовиж - 2 обстріли: 6 приходів, імовірно, міномет 120 мм; Вовківка - 3 приходи, імовірно, міномет 120 мм; Марчихина Буда - 3 приходи, імовірно, міномет 120 мм", - повідомляють у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування не повідомляють. Загалом за добу було зафіксовано шість обстрілів (17 вибухів) із різних видів озброєння. 

Теги: #північ #обстріли

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