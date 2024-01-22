Події

07:02 22.01.2024

Російські війська за добу завдали чотири ракетних і 102 авіаційних удари

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Російські війська за добу завдали чотири ракетних і 102 авіаційних удари

Ворог завдав 4 ракетних і 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

Зазначається, що минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 10 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БПЛА знищено.

Крім того, авіаційних ударів зазнали: Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Григорівка, Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Старомайорське, Рівнопіль, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав, Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_всу #зведення

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