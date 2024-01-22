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06:37 22.01.2024

Війська РФ намагаються перехопити дорогу Мар'їнка-Вугледар, біля Авдіївки тривають позиційні бої

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Війська РФ намагаються перехопити дорогу Мар'їнка-Вугледар, біля Авдіївки тривають позиційні бої

20 січня російські сили заявили, що просунулися на південну околицю Авдіївки. Зокрема, захопили укріпрайон біля ресторану "Царське полювання" (500 метрів на південь від Авдіївки), прорвалися на вулиці Чернишевського і Спортивної та просуваються на північ у бік Авдіївки по вулиці Соборній, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Також російські джерела стверджують, що росіяни захопили дачний сектор на південній околиці Авдіївки. Однак, ISW поки що не виявила візуальних свідчень передбачуваних російських успіхів на півдні Авдіївки.

Водночас, повідомляється в огляді, позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Степового, Новобахмутівки і Новокалинового; на захід від Авдіївки неподалік Сєверного і Тоненького; і на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Первомайського і Невельського.

Також 20 січня позиційні бої відбувалися на захід і південний захід від Донецька, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося, йдеться в огляді.

"Бої точаться на захід від Донецька біля Георгіївки та Мар'їнки і на південний захід від Донецька у Новомихайлівки. Деякі російські джерела стверджують, що російські сили зосереджені на перехопленні дороги О0532 Мар'їнка-Вугледар", - йдеться в огляді ISW.

 

Теги: #фронт #isw

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