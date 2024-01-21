Просування росіян під Крохмальним тимчасове, підрозділи відійшли на підготовлені позиції - Сухопутні війська ЗСУ

Просування російських військ у районі села Крохмальне на Харківщині є тимчасовим явищем, оскільки лінія фронту зміщується щодня, заявив начальник служби зі зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Наша основна мета - це вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону. Ворогу не дають просуватися далі, будь-яких загроз для сусідніх підрозділів це не несе", - розповів Фітьо в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що зміна українськими військовослужбовцями позицій - це тимчасове явище.

"Лінія фронту щодня зміщується, ми просто не повідомляємо про відбиття ста чи двохсот метрів. Нам цього не потрібно робити, а для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу підносити як піррову перемогу для того, щоб показати, чому тільки за січень місяць вони стратили 7055 військових на фронті в смузі відповідальності "Хортиця", - вказав він.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в суботу, 20 січня, просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна й увійшли в село Крохмальне.