Події

12:34 21.01.2024

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

1 хв читати
В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

У понеділок, 22 січня, в Україні без опадів, у північно-східній частині вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах України, крім південних областей, ожеледиця.

Вітер у східних і південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті територій південний 7-12 м/с, у західних і північних областях удень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у північно-східній частині 12-17° морозу, у Криму та на узбережжі морів від 0-5° морозу. Удень 1-6° морозу, у південних і західних областях близько 0°.

У Києві в понеділок без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 22 січня було зафіксовано у 2007 році, вона становила 8,1° тепла, найнижчу вночі - 26,5° морозу в 1907 році.

У вівторок, 23 січня, в Україні без опадів, лише в західних, вдень і північних областях часом сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на Лівобережжі місцями 7-12° морозу. Удень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 1-6° тепла.

У Києві в ніч на вівторок без опадів, удень мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 20.01.2024
У неділю в Україні очікується невеликий сніг

У неділю в Україні очікується невеликий сніг

13:51 18.01.2024
На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

12:55 17.01.2024
Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

12:43 15.01.2024
У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

13:22 14.01.2024
В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

12:52 13.01.2024
В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

12:02 12.01.2024
Мороз у суботу посилиться, на сході вночі до 20° нижче нуля - Укргідрометцентр

Мороз у суботу посилиться, на сході вночі до 20° нижче нуля - Укргідрометцентр

12:32 11.01.2024
У північних областях України посилиться мороз, на дорогах країни ожеледиця

У північних областях України посилиться мороз, на дорогах країни ожеледиця

13:06 10.01.2024
Мороз ослабне в четвер, місцями очікується невеликий сніг

Мороз ослабне в четвер, місцями очікується невеликий сніг

20:53 08.01.2024
Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Втрати окупантів склали 760 осіб за добу

В Офісі генпрокурора заявляють про відсутність політичного підґрунтя або тиску на бізнес у справі Мазепи

ОСТАННЄ

У Запоріжжі у сквері розстріляли жінку, убивця наклав на себе руки - ОВА

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

Окупанти обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області

РФ за добу 13 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російська армія просунулася до села Крохмальне Харківської області - ISW

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Правоохоронці встановили осіб, які перешкоджали роботі журналіста Ніколова

Окупанти здійснили 95 ударів по Запорізькій області, є поранений і руйнування - ОВА

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА