Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

У ніч на неділю ворожих обстрілів зазнали с. Тищенківка і м. Вовчанськ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 2 години ворог обстріляв с. Тищенківка Куп'янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих. Близько 3:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.