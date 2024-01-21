Події

08:37 21.01.2024

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

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Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

У ніч на неділю ворожих обстрілів зазнали с. Тищенківка і м. Вовчанськ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 2 години ворог обстріляв с. Тищенківка Куп'янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих. Близько 3:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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