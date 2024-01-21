Події

06:47 21.01.2024

У Дніпрі вибухнув автомобіль, є постраждалий

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У Дніпрі вибухнув автомобіль, є постраждалий

У суботу вдень близько 15:00 у Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому перебували двоє людей, повідомляє пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу на вулиці Підмогильного в Шевченківському районі міста.

На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехнічна служба ГУНП і кінологи.

Під час вибуху в авто перебувало двоє людей, травмовано 34-річного чоловіка. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано водія.

"Усі обставини з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #дтп #дніпро #постраждалі

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