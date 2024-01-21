У Дніпрі вибухнув автомобіль, є постраждалий

У суботу вдень близько 15:00 у Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому перебували двоє людей, повідомляє пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу на вулиці Підмогильного в Шевченківському районі міста.

На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехнічна служба ГУНП і кінологи.

Під час вибуху в авто перебувало двоє людей, травмовано 34-річного чоловіка. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано водія.

"Усі обставини з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.