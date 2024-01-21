Військові США дістали черепно-мозкові травми внаслідок ракетної атаки авіабази в Іраку

Американські військові дістали черепно-мозкові травми внаслідок атаки на авіабазу в Іраку бойовиків, яких підтримує Іран, повідомляє Центральне командування збройних сил США.

"Низка американських військовослужбовців проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм. Щонайменше один іракський військовослужбовець був поранений", - йдеться в повідомленні в ніч на неділю.

У командуванні США підтвердили балістичну ракетну атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, авіабази Аль-Асад у суботу ввечері.

У відомстві зазначили, що більшу частину ракет перехопила система ППО бази, інші її уразили.

"Оцінка збитків триває", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, американські військовослужбовці дістали легкі поранення, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад.