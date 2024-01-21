Події

06:44 21.01.2024

Військові США дістали черепно-мозкові травми внаслідок ракетної атаки авіабази в Іраку

1 хв читати

Американські військові дістали черепно-мозкові травми внаслідок атаки на авіабазу в Іраку бойовиків, яких підтримує Іран, повідомляє Центральне командування збройних сил США.

"Низка американських військовослужбовців проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм. Щонайменше один іракський військовослужбовець був поранений", - йдеться в повідомленні в ніч на неділю.

У командуванні США підтвердили балістичну ракетну атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, авіабази Аль-Асад у суботу ввечері.

У відомстві зазначили, що більшу частину ракет перехопила система ППО бази, інші її уразили.

"Оцінка збитків триває", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, американські військовослужбовці дістали легкі поранення, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад.

 

 

 

Теги: #сша #поранення #ірак #авіабаза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:31 20.01.2024
Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені

Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені

19:15 20.01.2024
У США заарештували бізнесмена за підозрою в експорті мікросхем до РФ

У США заарештували бізнесмена за підозрою в експорті мікросхем до РФ

19:02 20.01.2024
Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

22:14 19.01.2024
Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США до початку березня, щоб уникнути шатдауну

Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США до початку березня, щоб уникнути шатдауну

20:22 19.01.2024
США знову завдали ударів по позиціях протикорабельних ракет хуситів

США знову завдали ударів по позиціях протикорабельних ракет хуситів

20:18 19.01.2024
Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

05:28 19.01.2024
Хусити здійснили третій напад на комерційне судно за три дні - ЗС США

Хусити здійснили третій напад на комерційне судно за три дні - ЗС США

04:31 19.01.2024
США продовжать ракетні удари по підтримуваних Іраном формуваннях хуситів - Байден

США продовжать ракетні удари по підтримуваних Іраном формуваннях хуситів - Байден

02:07 19.01.2024
Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет і відправив його на підпис Байдену

Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет і відправив його на підпис Байдену

22:36 18.01.2024
Після ухвалення тимчасового бюджету Сенат США має приступити до схвалення запиту, який включає допомогу Україні

Після ухвалення тимчасового бюджету Сенат США має приступити до схвалення запиту, який включає допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Офісі генпрокурора заявляють про відсутність політичного підґрунтя або тиску на бізнес у справі Мазепи

РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, високий рівень ракетної загрози

Системою безпекових гарантій ми реанімуємо міжнародне право

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

ЄС пропонує реорганізувати фонд військової допомоги Україні з бюджетом у €5 млрд - ЗМІ

ОСТАННЄ

На Прикарпатті автомобіль зіткнувся з пасажирським поїздом, є постраждалий

Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області

У Дніпрі вибухнув автомобіль, є постраждалий

21 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Львів та Каліфорнія стануть містами-побратимами

Росіяни з жовтня проводять активний штурм Авдіївки

Український павільйон з виставкою Deciding Your Tomorrow визнано найкращим павільйоном ВЕФ

У Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця

Петиція із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів

МВС оголосило в розшук лідера забороненої Компартії України Петра Симоненка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА