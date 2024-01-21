Росіяни з жовтня проводять активний штурм Авдіївки

Російські окупаційні війська, починаючи з 10 жовтня 2023 року, регулярно ведуть активні штурмові дії в Авдіївці, повідомляє прес-служба 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Відомство опублікувало у фейсбуці відео російських штурмів міста.

"Один із найбільших штурмів Авдіївки! Частина перша. Ось уже п'ятий місяць поспіль, починаючи з 10 жовтня, ворог шаленими, просто дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, щодня у місті відбуваються штурми, авіанальоти та контактні бої.

"Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, яку в 21 столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів", - зазначили у прес-службі ОМБр.