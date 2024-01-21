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00:51 21.01.2024

Росіяни з жовтня проводять активний штурм Авдіївки

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Росіяни з жовтня проводять активний штурм Авдіївки

Російські окупаційні війська, починаючи з 10 жовтня 2023 року, регулярно ведуть активні штурмові дії в Авдіївці, повідомляє прес-служба 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка. 

Відомство опублікувало у фейсбуці відео російських штурмів міста.

"Один із найбільших штурмів Авдіївки! Частина перша. Ось уже п'ятий місяць поспіль, починаючи з 10 жовтня, ворог шаленими, просто дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, щодня у місті відбуваються штурми, авіанальоти та контактні бої.

"Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, яку в 21 столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів", - зазначили у прес-службі ОМБр. 

Теги: #рф #україна #атаки #авдіївка

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