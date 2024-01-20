Сили оборони збили обидва дрони-камікадзе, які атакували Нікопольщину

Російські війська впродовж дня двічі атакували Нікополь, а також населені пункти Марганецької та Покровської територіальних громад, два з двох дронів-камікадзе було збито, люди не постраждали, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Удень росіяни атакували Нікополь і населені пункти Марганецької та Покровської сільської ТГ. Застосували два фпв-камікадзе та ствольну артилерію. Усюди люди залишилися неушкодженими", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

За даними РВА, найбільш значні "руйнування в населеному пункті Покровської сільської громади - понівечено п'ять приватних будинків і шість господарських будівель. В інших населених пунктах триває обстеження територій.

"Із двох фпв-камікадзе Силами оборони України знешкоджено два", - уточнив Євтушенко.

За його словами, у межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій.