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20:45 20.01.2024

Сили оборони збили обидва дрони-камікадзе, які атакували Нікопольщину

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Сили оборони збили обидва дрони-камікадзе, які атакували Нікопольщину

Російські війська впродовж дня двічі атакували Нікополь, а також населені пункти Марганецької та Покровської територіальних громад, два з двох дронів-камікадзе було збито, люди не постраждали, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Удень росіяни атакували Нікополь і населені пункти Марганецької та Покровської сільської ТГ. Застосували два фпв-камікадзе та ствольну артилерію. Усюди люди залишилися неушкодженими", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

За даними РВА, найбільш значні "руйнування в населеному пункті Покровської сільської громади - понівечено п'ять приватних будинків і шість господарських будівель. В інших населених пунктах триває обстеження територій.

"Із двох фпв-камікадзе Силами оборони України знешкоджено два", - уточнив Євтушенко.

За його словами, у межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій.

 

 

 

Теги: #атаки #нікополь #наслідки

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