РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, високий рівень ракетної загрози

Російські військові провели ротацію кораблів-носіїв ракет у Чорному морі, вивівши на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен", повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

"Ворог провів ротацію ракетоносіїв у Чорному морі - замість мрк вивів на бойове чергування фрегат "адмірал ессен", - йдеться в повідомленні відомства в телеграмі.

Зазначається, що рівень ракетної загрози високий.

"Напоготові 8 "Калібрів", - наголосили у відомстві.