РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, високий рівень ракетної загрози
Російські військові провели ротацію кораблів-носіїв ракет у Чорному морі, вивівши на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен", повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.
"Ворог провів ротацію ракетоносіїв у Чорному морі - замість мрк вивів на бойове чергування фрегат "адмірал ессен", - йдеться в повідомленні відомства в телеграмі.
Зазначається, що рівень ракетної загрози високий.
"Напоготові 8 "Калібрів", - наголосили у відомстві.