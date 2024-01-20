Мешканця Гуляйполя поранено на власному обійсті через ворожий обстріл - ОВА

Російські окупанти в суботу знову обстріляли Гуляйполе в Запорізькій області, поранено місцевого мешканця, повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні близько 12:20 ворог вкотре вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю. Знову зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряда на власному обійсті поранено місцевого жителя. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам. На місцях ударів працюють рятувальники", - написав Малашко в телеграм-каналі.