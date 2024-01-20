ЄС пропонує реорганізувати фонд військової допомоги Україні з бюджетом у €5 млрд - ЗМІ

Європейський Союз пропонує країнам-членам переглянути фонд військової допомоги Україні в розмірі $5,4 млрд, повідомляє агентство Bloomberg.

"Зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу надало державам-членам пропозицію щодо реорганізації фонду військової допомоги Україні, оскільки ЄС переходить від постачань зброї з наявних запасів до закупівлі нової", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій, з яким вдалося ознайомитися агентству Bloomberg, викладено умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні зі щорічним бюджетом близько €5 млрд ($5,4 млрд), який країни-члени союзу так і не змогли узгодити.

"У межах нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (ЄФМ), держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони відправляють Україні. Розмір фонду неодноразово розширювався, але рішення про виділення та розподіл коштів потребують одностайної підтримки, і існує відставання, яке необхідно покрити", - наголошується в повідомленні.

Агентство повідомляє, що дипломати деяких країн сумніваються в ефективності ЄФМ у його нинішньому вигляді, оскільки більша частина майбутніх постачань припадатиме на новопридбану зброю, а не на ту, що буде взята з наявних запасів. Водночас інші країни-члени воліють, щоб фонд допомоги був вбудований в ЄФМ, деякі країни хочуть продовжувати використовувати нинішній механізм.

Пропозиція зовнішньополітичного відомства ЄС спрямована на примирення різних позицій "шляхом зміни управління фондом, включно з фіксацією ставок відшкодування і наданням більш високого бонусу за спільні ініціативи європейської та української промисловості. Компенсацію поставок із запасів і односторонніх закупівель буде поступово припинено, йдеться в проєкті".

У Bloomberg повідомляють, що фонд буде розділено на дві "європейські складові", які підтримуватимуться через Європейський фонд миру: надання летальної та нелетальної підтримки Україні через спільні закупівлі європейської промисловості, а також продовження навчання та оснащення українських військ.

Цей фонд повинен буде використовуватися для задоволення нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, БпЛА і засобах ППО, а також у розмінуванні, військово-медичній підтримці та кібернетиці.

"У рамках пропозицій ЄС має розглянути можливість встановлення цілей із конкретними термінами виконання, а держави-члени - вказати, як вони мають намір сприяти їхньому досягненню", - зазначають у повідомленні.