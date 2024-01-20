Події

15:25 20.01.2024

ЄС пропонує реорганізувати фонд військової допомоги Україні з бюджетом у €5 млрд - ЗМІ

2 хв читати
ЄС пропонує реорганізувати фонд військової допомоги Україні з бюджетом у €5 млрд - ЗМІ

Європейський Союз пропонує країнам-членам переглянути фонд військової допомоги Україні в розмірі $5,4 млрд, повідомляє агентство Bloomberg.

"Зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу надало державам-членам пропозицію щодо реорганізації фонду військової допомоги Україні, оскільки ЄС переходить від постачань зброї з наявних запасів до закупівлі нової", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій, з яким вдалося ознайомитися агентству Bloomberg, викладено умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні зі щорічним бюджетом близько €5 млрд ($5,4 млрд), який країни-члени союзу так і не змогли узгодити.

"У межах нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (ЄФМ), держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони відправляють Україні. Розмір фонду неодноразово розширювався, але рішення про виділення та розподіл коштів потребують одностайної підтримки, і існує відставання, яке необхідно покрити", - наголошується в повідомленні.

Агентство повідомляє, що дипломати деяких країн сумніваються в ефективності ЄФМ у його нинішньому вигляді, оскільки більша частина майбутніх постачань припадатиме на новопридбану зброю, а не на ту, що буде взята з наявних запасів. Водночас інші країни-члени воліють, щоб фонд допомоги був вбудований в ЄФМ, деякі країни хочуть продовжувати використовувати нинішній механізм.

Пропозиція зовнішньополітичного відомства ЄС спрямована на примирення різних позицій "шляхом зміни управління фондом, включно з фіксацією ставок відшкодування і наданням більш високого бонусу за спільні ініціативи європейської та української промисловості. Компенсацію поставок із запасів і односторонніх закупівель буде поступово припинено, йдеться в проєкті".

У Bloomberg повідомляють, що фонд буде розділено на дві "європейські складові", які підтримуватимуться через Європейський фонд миру: надання летальної та нелетальної підтримки Україні через спільні закупівлі європейської промисловості, а також продовження навчання та оснащення українських військ.

Цей фонд повинен буде використовуватися для задоволення нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, БпЛА і засобах ППО, а також у розмінуванні, військово-медичній підтримці та кібернетиці.

"У рамках пропозицій ЄС має розглянути можливість встановлення цілей із конкретними термінами виконання, а держави-члени - вказати, як вони мають намір сприяти їхньому досягненню", - зазначають у повідомленні.

Теги: #єс #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 19.01.2024
Боррель закликає нав'язати Ізраїлю рішення про створення палестинської держави

Боррель закликає нав'язати Ізраїлю рішення про створення палестинської держави

20:44 19.01.2024
Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

19:06 19.01.2024
Голова Єврокомісії говорить про необхідність нарощувати "оборонку" ЄС з урахуванням агресії РФ проти України

Голова Єврокомісії говорить про необхідність нарощувати "оборонку" ЄС з урахуванням агресії РФ проти України

23:58 18.01.2024
Глава МВФ і віце-президент ЄК обговорили підтримку України з главою її МЗС

Глава МВФ і віце-президент ЄК обговорили підтримку України з главою її МЗС

14:06 17.01.2024
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги з дронами й снарядами

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги з дронами й снарядами

12:04 16.01.2024
Понад 3000 українських пацієнтів доправлено до європейських клінік від початку повномасштабної війни

Понад 3000 українських пацієнтів доправлено до європейських клінік від початку повномасштабної війни

11:12 16.01.2024
П'ять країн просять ЄК запровадити імпортні мита на українську агропродукцію

П'ять країн просять ЄК запровадити імпортні мита на українську агропродукцію

17:36 15.01.2024
ЄС готує місію з безпеки судноплавства в Червоному морі

ЄС готує місію з безпеки судноплавства в Червоному морі

20:50 14.01.2024
Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

13:55 13.01.2024
Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відновлено рух вантажівок на ПП "Дякове-Халмеу" на кордоні з Румунією - Держмитслужба

У День пам'яті захисників Донецького аеропорту Залужний подякував кожному, хто там бився

Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

Росіяни знову замінували ЗАЕС – МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Мешканця Гуляйполя поранено на власному обійсті через ворожий обстріл - ОВА

Відновлено рух вантажівок на ПП "Дякове-Халмеу" на кордоні з Румунією - Держмитслужба

У День пам'яті захисників Донецького аеропорту Залужний подякував кожному, хто там бився

У неділю в Україні очікується невеликий сніг

Корабель Crew Dragon із туристами на борту зістикувався з МКС - NASA

У Києві автомобіль зіткнувся з маршруткою, загинула 1 людина, ще одна травмована - поліція

За добу окупанти не завдали жодного авіаудару - Тарнавський

Російські сили використовують артилерійські снаряди швидше, ніж може виробити їхня оборонна промислова база - ISW

Мінкультури запрошує культурно-мистецьку спільноту до обговорення критеріїв відбору кандидатів від міністерства до наглядової ради УКФ

Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА