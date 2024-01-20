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13:16 20.01.2024

Корабель Crew Dragon із туристами на борту зістикувався з МКС - NASA

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Корабель Crew Dragon із туристами на борту зістикувався з МКС - NASA

Багаторазовий пілотований корабель Crew Dragon компанії SpaceX з космічними туристами на борту в суботу пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС) у рамках комерційної програми Axiom, повідомило NASA.

Пристикування до модуля Harmony американського сегмента станції, яке проводили в автономному режимі, було здійснено о 05:43 за часом Східного узбережжя США (о 12:43 за к.ч.).

До складу екіпажу корабля, що виконує політ за програмою компанії Axiom у рамках угоди зі SpaceX, входять колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, який виконує обов'язки командира, пілот італієць Вальтер Вілладеї та фахівці місії швед Маркус Вандт і Альпер Гезеравчі, який став першим астронавтом в історії Туреччини.

У рамках нинішньої третьої місії Axiom (Ax-3) екіпаж із чотирьох осіб перебуватиме на МКС близько двох тижнів, упродовж яких вони працюватимуть разом із екіпажем станції. Туристи проведуть на її борту 30 наукових експериментів.

Запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX було здійснено в четвер за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39В Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Після завершення місії на МКС корабель із туристами повинен буде здійснити приводнення в Атлантиці.

Перша місія комерційних астронавтів Ax-1 відбулася у квітні 2022 року. Спочатку вона була розрахована на 10 днів, проте через негоду в місці приводнення біля берегів Флориди четверо астронавтів пробули на ній на тиждень більше. Політ екіпажу другої місії Ax-2 до МКС відбувся в травні 2022 року.

Вартість польоту для кожного члена місії Axiom-1 оцінювалася в $55 млн.

Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space в рамках угоди зі SpaceX у майбутньому планується здійснювати двічі-тричі на рік.

Теги: #туристи #crew_dragon

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