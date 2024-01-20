Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,2 млн грн доходів за 2022 рік

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вказала 1 млн 111 тис. 720 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік і 1 млн 190 тис. 288 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2022 рік.

Зокрема, за 2021 рік заробітна плата віцепрем'єрки становила 751 тис. 720 грн та аліменти - 360 тис. грн. Також вона вказала в декларації 4,9 тис. грн на банківських рахунках, 170 тис. грн і 9 тис. дол. готівкою.

За 2022 рік заробітна плата віцепрем'єрки становила 890 тис. 288 грн та аліменти - 300 тис. грн, а дочка і син - 150 тис. благодійної допомоги. Також вона вказала в декларації 8,5 тис. грн на банківських рахунках, 90 тис. грн і 3 тис. дол. готівкою.

Стефанішина володіє квартирою (76,1 кв. м) в Одесі, земельною ділянкою (1 тис. кв. м) в Одеській області та ще двома квартирами у спільній власності (105,9 і 38,9 кв. м) в Одесі, а також безоплатно користується квартирою (74 кв. м) у Києві.

Крім того, вона володіє автомобілем Toyota RAV4 2009 року випуску.

Як повідомлялося, Стефанішина задекларувала 800 тис. грн доходів за 2019 рік і 1 млн грн доходів за 2020 рік.