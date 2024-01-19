Події

15:44 19.01.2024

В Одесі обвалилася частина стіни корпусу інфекційної лікарні - міськрада

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В Одесі сталося обвалення стіни циркульного корпусу міської інфекційної лікарні, повідомляє пресслужба міської ради.

"Будівля є пам'яткою архітектури національного значення, перебуває у вкрай незадовільному / аварійному стані, як мінімум п’ять років не експлуатується. У результаті обрушення постраждалих немає", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначив перший заступник міського голови Олександр Філатов, фахівці профільних служб мерії та науковці Одеської державної академії будівництва та архітектури обстежать будівлю й нададуть рекомендації щодо першочергових дій.

"Враховуючи, що будівля є пам'яткою архітектури національного значення, будь-які роботи погоджуватимуть з державними органами", - наголосили в міськраді.

Теги: #одеса #лікарня #обвалення

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