Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти - Мінкультури

18 січня т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв разом із послом України в Естонії Максимом Кононенком та послом з особливих доручень МЗС Ігорем Осташем обговорили питання передання 274 археологічних артефактів Україні з Естонії, повідомляється на сайті Мінкультури.

"Завдяки потужній співпраці естонської та української сторін ми відзначаємо ще одну перемогу нашої держави на культурному полі. Незабаром експонати будуть передані в Україну. Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість", - зазначив Карандєєв.

Він також подякував представникам дипломатичної служби за максимально швидке передання артефактів Україні.

Зазначається, що до передання з Естонії в Україну готують артефакти, які у 2019 році були виявлені під час спроби контрабанди. Тоді поліція та прикордонна служба Естонії успішно завадили незаконному ввезенню на територію країни низки археологічних артефактів. Серед них - 274 предмети, що належать до культур раннього залізного та залізного віку від V-IV ст. до н. е. до VII-X ст. н. е. і є частиною культурної спадщини України.