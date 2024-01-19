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09:14 19.01.2024

Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти - Мінкультури

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Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти - Мінкультури

18 січня т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв разом із послом України в Естонії Максимом Кононенком та послом з особливих доручень МЗС Ігорем Осташем обговорили питання передання 274 археологічних артефактів Україні з Естонії, повідомляється на сайті Мінкультури.

"Завдяки потужній співпраці естонської та української сторін ми відзначаємо ще одну перемогу нашої держави на культурному полі. Незабаром експонати будуть передані в Україну. Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість", - зазначив Карандєєв.

Він також подякував представникам дипломатичної служби за максимально швидке передання артефактів Україні.

Зазначається, що до передання з Естонії в Україну готують артефакти, які у 2019 році були виявлені під час спроби контрабанди. Тоді поліція та прикордонна служба Естонії успішно завадили незаконному ввезенню на територію країни низки археологічних артефактів. Серед них - 274 предмети, що належать до культур раннього залізного та залізного віку від V-IV ст. до н. е. до VII-X ст. н. е. і є частиною культурної спадщини України.

 

Теги: #естонія #мінкультури #артефакти

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