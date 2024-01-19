На Харківщині внаслідок російської агресії за добу загинули два мирні жителі

У сел. Донець Харківської області мирний житель загинув, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Учора близько 16:30 у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в четвер, унаслідок ранкового ворожого обстрілу Куп'янська з САУ "Піон", є загиблі та постраждалі.

"Унаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 і 62 роки отримали поранення. Постраждалих госпіталізували, їхній стан середній. Пошкоджено багатоповерховий будинок", - написав Синєгубов.

Унаслідок бойових дій за добу було знеструмлено 72 абоненти в с. Веселе. Загальна кількість знеструмлених абонентів в області - 15 896 у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Тривають роботи з відновлення енергопостачання.