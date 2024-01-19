Події

08:39 19.01.2024

ДБР затримало на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС

2 хв читати
ДБР затримало на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС

Учора, 18 січня, працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена - організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про голову інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Затримання відбувалося на підставі статті 208 КПК України.

Також у різних регіонах України затримано ще трьох учасників злочинної організації, зокрема брата організатора.

Нагадаємо, 29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані фахівці та представники держорганів. Вони діяли в інтересах кількох забудовників. Використовуючи правові прогалини в правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв'язки в держорганах оформляли їх як землі сільгосппризначення, що давало змогу виділяти ці ділянки громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувалися підписати документи про виділення їм землі у приватну власність. Більшість із них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Надалі виконавці, від імені "підставних осіб", підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих у Київській області забудовників елітної нерухомості, які замовили та профінансували незаконну схему.

За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, що віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих службових осіб органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень про виділення земельних ділянок.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями.

Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

 

 

 

Теги: #мазепа #затримання #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 18.01.2024
Силовики проводять обшуки в ІК Concorde Capital і затримали її голову Мазепу

Силовики проводять обшуки в ІК Concorde Capital і затримали її голову Мазепу

12:52 17.01.2024
ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

11:38 17.01.2024
Топменеджмент концерну в Житомирській області постачав російському ВПК системи загородження - ДБР

Топменеджмент концерну в Житомирській області постачав російському ВПК системи загородження - ДБР

10:31 15.01.2024
СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

15:47 11.01.2024
ДБР повідомило про підозру в дезертирстві 15 ексохоронцям Януковича

ДБР повідомило про підозру в дезертирстві 15 ексохоронцям Януковича

12:46 11.01.2024
Заарештовано майно львівського бізнесмена Гринкевича - постачальника Мінборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР

Заарештовано майно львівського бізнесмена Гринкевича - постачальника Мінборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР

10:52 08.01.2024
Колишньому заступнику голови Міноборони Шаповалову повідомлено про нову підозру в розтраті майже 950 млн грн

Колишньому заступнику голови Міноборони Шаповалову повідомлено про нову підозру в розтраті майже 950 млн грн

15:44 05.01.2024
Заступник голови ФПУ намагався дати $150 тис. хабара суддям за зміну запобіжного заходу - ДБР

Заступник голови ФПУ намагався дати $150 тис. хабара суддям за зміну запобіжного заходу - ДБР

16:29 03.01.2024
ДБР затримало посадовця "Укртрансбезпеки", який збирав данину із зернотрейдерів-порушників

ДБР затримало посадовця "Укртрансбезпеки", який збирав данину із зернотрейдерів-порушників

15:16 02.01.2024
ДБР повідомило про підозру ексдепутату Держдуми РФ Гаджиєву за голосування щодо анексії Криму

ДБР повідомило про підозру ексдепутату Держдуми РФ Гаджиєву за голосування щодо анексії Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів і 20 танків противника

Суд заарештував керівника і представника підконтрольних Гринкевичу компаній

Силовики проводять обшуки в ІК Concorde Capital і затримали її голову Мазепу

Сина бізнесмена Гринкевича оголошено в розшук

Дрон, який долетів до Санкт-Петербурга, був українського виробництва - Камишін

ОСТАННЄ

Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти - Мінкультури

На Харківщині внаслідок російської агресії за добу загинули два мирні жителі

На авдіївському напрямку армія РФ втратила понад 40 бронемашин за останні три дні

По Херсонській області ворог випустив понад 400 снарядів, у результаті обстрілів за добу поранено троє людей

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів і 20 танків противника

Сили оборони за добу завдали авіаударів по п’яти районах скупчення сил противника

За добу було 127 бойових зіткнень, росіяни 44 рази атакували на авдіївському напрямку

Війська РФ за добу здійснили два ракетних і 81 авіаудар, а також 45 обстрілів із РСЗВ

19 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Хусити здійснили третій напад на комерційне судно за три дні - ЗС США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА