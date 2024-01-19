Події

08:32 19.01.2024

На авдіївському напрямку армія РФ втратила понад 40 бронемашин за останні три дні

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На авдіївському напрямку армія РФ втратила понад 40 бронемашин за останні три дні

Російські війська здійснили підтверджений наступ на південний захід від Авдіївки. На геолокованих кадрах, опублікованих 17 січня, видно, як армія РФ штурмує і захоплює позицію на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки), йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни за 18 січня.

Зазначається, що російські війська, ймовірно, на авдіївському напрямку активно використовують бронетехніку для підтримки та розгортання спішеної піхоти. На думку аналітиків ISW, така тактика призвела до того, що російські війська втратили 41 бронемашину, зокрема 17 танків, у цьому районі за останні три дні.

В огляді зазначено, що сили РФ зазвичай використовують один або два танки, кілька БТР і гусеничних бойових броньованих машин для перевезення піхоти, а потім швидко відходять, після чого ЗСУ завдають ударів по бронетехніці.

Водночас, ідеться в огляді ISW, позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки неподалік Степового, Новокалинового і Новобахмутівки; поблизу Коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки та промзони на південному сході Авдіївки; на захід від Авдіївки в районі Сєверного та на південний захід біля Первомайського і Невельського.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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