США продовжать ракетні удари по підтримуваних Іраном формуваннях хуситів - Байден

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що військові удари США по підтримуваним Іраном формуванням хуситів у Ємені буде продовжено, визнавши, що американські та британські бомбардування поки що не призвели до припинення нападів бойовиків на судна в Червоному морі. Про це він повідомив, розмовляючи з журналістами, передає "Голос Америки".

"Коли ви говорите "працюють", чи означає це, що вони (удари) зупинили хуситів? Ні. Чи будуть вони (удари) продовжені? Так", - сказав президент.

Зазначається, що двоє американських офіційних осіб повідомили на умовах анонімності, що вранці в четвер США завдали п'ятого удару, метою якого став ще один майданчик для запуску ракет, і що внаслідок удару вражено дві пускові установки.