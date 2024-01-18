Події

18:54 18.01.2024

Дрон, який долетів до Санкт-Петербурга, був українського виробництва - Камишін

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Дрон, який долетів до Санкт-Петербурга, був українського виробництва - Камишін

Безпілотник, який уночі уразив ціль у російському Санкт-Петербурзі, - українського виробництва, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Ми здатні виробити щось, що коштуватиме від $350 за штуку, і щось, що полетить цієї ночі до Санкт-Петербурга. Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", - сказав він на панельній дискусії в рамках проєкту Deciding Your Tomorrow, організованого фондом Віктора Пінчука в Давосі.

Теги: #україна #виробництво #дрони

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