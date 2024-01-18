Франція поставить Україні 6 САУ Caesar найближчими тижнями

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував Франції за лідерство в артилерійській коаліції і повідомив, що найближчим часом буде поставлено шість САУ Caesar.

"Я вдячний нашим французьким партнерам і міністру збройних сил Франції Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції", - написав Умєров у фейсбуці.

Він наголосив, що артилерійська коаліція націлена на вирішення проблеми з дефіцитом боєприпасів.

"Себастьян Лекорню також оголосив, що Франція поставить шість САУ "Цезар" найближчими тижнями і виготовить 72 додаткові установки для України у 2024 році", - зазначив Умєров.