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15:17 18.01.2024

Умєров: Дефіцит боєприпасів і снарядний голод - актуальна проблема, з якою стикаються ЗСУ

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Умєров: Дефіцит боєприпасів і снарядний голод - актуальна проблема, з якою стикаються ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті Коаліції артилерії в Парижі наголосив, що вирішення проблеми з дефіцитом боєприпасів дасть значно більше можливостей для стійкого прогресу українських сил на полі бою.

"Дефіцит боєприпасів та снарядний голод – це надзвичайно актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні сили. Нам потрібно разом знайти спосіб вирішити цю проблему. Збільшення артилерійських можливостей України підвищить нашу безпеку. Нашу спільну безпеку. Це дасть нам набагато більше можливостей для стійкого прогресу на полі бою. І це наблизить нашу перемогу", - наводить слова зі звернення Умєрова пресслужба Міноборони.

Міністр зазначив, що Росія набагато перевершує Україну в щоденних артилерійських атаках, і на різних ділянках фронту та на етапах бойових дій окупанти випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили. За його словами, як свідчить ситуація в полі бою, сучасну артилерію нічим не замінити.

"Ми маємо продовжувати зусилля з покращення нашої технологічної переваги, масштабування виробництва боєприпасів і вдосконалення наших артилерійських спроможностей", - заявив глава відомства.

За його словами, посилення артилерійського потенціалу - одна з ключових потреб України, щоб виграти цю війну.

"Важливо, щоб ми інвестували наші ресурси у виробництво більшої кількості артилерійських боєприпасів. Україна вживає заходів для того, щоб максимально збільшити наше внутрішнє виробництво. Наш ворог – наш спільний ворог – роками готувався до великомасштабної війни. Військові витрати Кремля встановлюють нові рекорди. Тому що російські плани не зупиняться в Україні", - сказав Умєров.

Міністр нагадав, що Україна захистилася від більше ніж 7 400 ракет різних видів і понад 3 800 "Шахедів". Окрім того, наприкінці 2023 року українські війська збили п'ять російських літаків за тиждень, і нещодавно знищили ворожий радіолокаційний літак А-50.

Теги: #коаліція #зсу #потреби #умєров

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