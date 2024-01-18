Кількість постраждалих від атаки окупантів на Одесу 17 січня зросла до п'яти осіб - мер

Кількість постраждалих унаслідок атаки окупантів на Одесу в ніч на середу, 17 січня, зросла до п'яти осіб, повідомив мер Геннадій Труханов.

"Сьогодні відвідав у лікарні постраждалих внаслідок російської атаки... Усього в ту ніч постраждало п'ятеро людей, з них четверо наразі в лікарнях. Їм надається вся необхідна медична допомога, і їхньому життю нічого не загрожує", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як уточнив Труханов, в одного постраждалого осколкове поранення, у трьох - посттравматичний синдром. Іще одна жінка відмовилася від шпиталізації.

Раніше було відомо про трьох постраждалих.