"Укренерго" на четвер прогнозує дефіцит е/е на рівні 3%, графіків відключень не планує

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на четвер, з 8:00 до 20:00, прогнозує через потепління незначний дефіцит на рівні приблизно 3% (у середу, 17 січня, було 5% - ІФ-У), введення графіків обмеження споживання не планується.

При цьому, як зазначає системний оператор у телеграм-каналі, останніми днями спостерігається тенденція максимального зростання споживання переважно в ранкові години, чому сприяє збереження високого інерційного споживання, зумовленого зниженням температури до вечора та вночі.

Водночас зменшення користування потужними електроприладами, зокрема, обігрівачами та кондиціонерами, особливо з 9:00 до 19:00, є дуже важливим і надасть змогу зменшити зростання рівня споживання, відповідно й навантаження на електростанції.

За даними НЕК, зокрема, необхідний час для поповнення водних ресурсів гідроелектростанцій, також два енергоблоки великих ТЕС минулої доби виведено в аварійний ремонт.

При цьому майже на третину - до 2535 МВт-год - знизився імпорт електроенергії, що здійснюється з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Експорту немає майже два тижні.

Зранку через негоду залишаються знеструмленими сім населених пунктів у Кіровоградській області.

З інших технічних причин та через бойові дії знеструмлено 372 населених пункти. Зокрема, за даними Міністерства енергетики в телеграм-каналі, внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію електропередачі в Херсонській області, внаслідок чого є обмеження в роботі Херсонської ТЕЦ, пошкоджено теплові мережі - без теплопостачання залишилися приблизно 15 будинків, також залишаються без світла низка побутових споживачів.

Через ворожі обстріли знеструмлено лінії в Чернігівській області, одночасно відключено від електропостачання близько двох тисяч споживачів у 18 населених пунктах.