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09:43 18.01.2024

Ювенальні прокурори: 520 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

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Ювенальні прокурори: 520 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Понад 1715 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 18 січня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 520 дітей загинули і понад 1195 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.

Найбільша кількість дітей постраждала в таких областях: Донецькій - 504, Харківській - 315, Херсонській - 145, Київській - 130, Дніпропетровській - 111, Запорізькій - 100, Миколаївській - 101, Чернігівській - 72, Луганській - 67.

17 січня внаслідок ворожого обстрілу с. Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області поранено хлопчика 10 років і дівчинку 13 років.

Теги: #діти #війна

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