Франція доопрацьовує таку саму угоду у сфері безпеки, як Велика Британія підписала з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що РФ не може перемогти у війні з Україною, і повідомив про фіналізацію угоди з Києвом, аналогічної до тієї, яку підписала Велика Британія.

"Прем'єр-міністр Сунак здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду (у сфері безпеки - ІФ-У). Ми доопрацьовуємо таку саму угоду з Україною", - сказав Макрон після звернення на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

Він назвав це також свого роду тиском на президента Путіна.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в лютому вирушить в Україну, щоб завершити роботу над двосторонньою угодою про "гарантії безпеки".