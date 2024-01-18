Принцеса Уельська перенесла порожнинну операцію, вона пробуде в лікарні до двох тижнів

Принцеса Уельська Кетрін (Кейт Міддлтон) перебуває в лікарні після планової порожнинної операції, її випишуть приблизно за два тижні, повідомив у середу Кенсингтонський палац.

"Її Високість принцесу Уельську госпіталізували вчора для проведення планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно, очікується, що принцеса пробуде в лікарні 10-14 днів, а потім повернеться додому, де продовжить відновлення", - йдеться в заяві палацу.

При цьому наголошується, що, згідно з медичними рекомендаціями, дружина принца Уельського Вільяма, ймовірно, повернеться до виконання своїх обов'язків лише після Великодня, який випадає цього року на 31 березня.

Принцеса Кетрін побажала, щоб її особисті медичні дані залишалися конфіденційними.