Німецький Бундестаг не підтримав передання Україні ракет Taurus

Бундестаг на голосуванні в середу, 17 січня, не підтримав проєкт резолюції про передавання Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, "за" проголосували 178 депутатів, "проти" - 485.

Проти резолюції виступили "Зелені" і Вільна демократична партія, які раніше схвалювали збільшення військової допомоги Україні, зокрема й крилатими ракетами. Як зазначає видання, ініціативу партії ХДС/ХСС розцінили як спробу завоювати тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у Німеччині.

Крім того, "Зелені" виступили з критикою парламентської більшості за відмову схвалити заявки України на вступ до Євросоюзу і в НАТО.