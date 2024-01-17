Події

20:41 17.01.2024

Німецький Бундестаг не підтримав передання Україні ракет Taurus

1 хв читати
Німецький Бундестаг не підтримав передання Україні ракет Taurus

Бундестаг на голосуванні в середу, 17 січня, не підтримав проєкт резолюції про передавання Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, "за" проголосували 178 депутатів, "проти" - 485.

Проти резолюції виступили "Зелені" і Вільна демократична партія, які раніше схвалювали збільшення військової допомоги Україні, зокрема й крилатими ракетами. Як зазначає видання, ініціативу партії ХДС/ХСС розцінили як спробу завоювати тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у Німеччині.

Крім того, "Зелені" виступили з критикою парламентської більшості за відмову схвалити заявки України на вступ до Євросоюзу і в НАТО.

 

 

 

Теги: #україна #голосування #німеччина #передання #taurus

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:27 17.01.2024
Болгарія шукає фінансування за кордоном для передання Україні БТРів

Болгарія шукає фінансування за кордоном для передання Україні БТРів

14:06 17.01.2024
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги з дронами й снарядами

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги з дронами й снарядами

13:29 17.01.2024
Фінляндія виділить €4 млн у 2024-2025 рр. для Плану дій Ради Європи для України

Фінляндія виділить €4 млн у 2024-2025 рр. для Плану дій Ради Європи для України

13:05 17.01.2024
Німеччина продовжить постачати Україні системи ППО у 2024 році - посол

Німеччина продовжить постачати Україні системи ППО у 2024 році - посол

11:36 17.01.2024
Дуда закликає міжнародну спільноту не припиняти допомогу Україні й застерігає від "втоми від війни"

Дуда закликає міжнародну спільноту не припиняти допомогу Україні й застерігає від "втоми від війни"

04:34 17.01.2024
Німеччина надасть Україні військової допомоги на 7 млрд євро

Німеччина надасть Україні військової допомоги на 7 млрд євро

03:36 17.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

03:23 17.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

02:34 17.01.2024
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого унаслідок російської атаки дронами

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого унаслідок російської атаки дронами

01:41 17.01.2024
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні за день загинули двоє місцевих жителів, жінка дістала поранення

У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр - Федоров

МВС: Слідчі Нацполіції виявили 28 катівень із моменту деокупації Харківщини

Заступник голови ГУР України: Бойові дії триватимуть, ми не можемо допустити втрату території своєю бездіяльністю

Загинула жінка, дві дитини постраждали внаслідок авіаудару по Малому Бурлуку - поліція

ОСТАННЄ

У Сумській області знищено два ворожі "шахеди"

Україна закликала НАТО збільшити постачання зброї

У РАЙОНІ СУМ ПЕРЕБУВАЄ ВОРОЖИЙ БПЛА - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

Глава Генштабу Ізраїлю заявив про зростання ймовірності початку військової операції в Лівані

У Херсоні за день загинули двоє місцевих жителів, жінка дістала поранення

Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку за добу відбулося 24 бойових зіткнення

Міноборони України ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із "Трейд лайнс рітейл"

Генштаб ЗСУ: Російські окупаційні війська за минулу добу завдали шість ракетних і 69 авіаційних ударів

США знову занесли хуситів до списку глобальних терористів, готові в разі припинення атак почати перегляд рішення

Генштаб ЗСУ: Ракетні війська за добу знищили дві РЛС окупантів, авіація завдала ударів по семи районах зосередження військ РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА