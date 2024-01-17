Болгарія шукає фінансування за кордоном для передання Україні БТРів

Болгарія поки не може передати Україні обіцяні БТРи, оскільки розраховує на те, що доставку оплатять країни-союзники з НАТО, повідомляє в середу Болгарське національне радіо.

"Уже зрозуміло, де буде здійснюватися завантаження, і куди їх відправлять. Це серйозна логістична операція. Ми знаємо і необхідну для цього суму, і вона була б прийнятна для нашого бюджету, але спочатку ми хотіли б спробувати формат "Рамштайн" - можливо, хто-небудь із наших друзів або союзників не лише скаже, що це гарна ідея, а й заплатить за транспортування", - наводить радіо слова голови оборонного відомства Болгарії Тодора Тагарева.

"Якщо такого охочого не знайдеться, ми шукатимемо інші варіанти для фінансування, але в разі потреби ми звернемося до союзників", - додав він.

Угоду про безоплатне надання болгарської бронетехніки Україні було підписано на рівні міністерств 8 серпня в Софії та в Києві 13 листопада.