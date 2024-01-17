США знову занесли хуситів до списку глобальних терористів, готові в разі припинення атак почати перегляд рішення

Адміністрація США ухвалила рішення повернути угруповання єменських хуситів "Ансар Аллах" до Особливого списку глобальних терористів (SDGT), з якого його вилучили в лютому 2021 року, так само як зі списку іноземних терористичних організацій (FTO), повідомляє в середу CNN.

"Ми вважаємо, що занесення до SDGT - це наразі підходящий засіб із метою чинити тиск на хуситів", - цитує телеканал неназваного високопоставленого представника американської влади.

"Якщо хусити припинять атаки, ми можемо розглянути скасування цього статусу", - уточнив телеканалу "Аль-Арабія" інший представник влади.

В адміністрації уточнили, що включення до SDGT дає можливість Вашингтону більш цілеспрямовано діяти проти заколотників, які атакують судна в Червоному морі, і водночас мінімізувати ризики для постачання гумдопомоги в Ємен. За інформацією Всесвітньої продовольчої програми ООН, у 2023 році 21,6 млн жителів Ємену - приблизно дві третини населення - потребували допомоги. Також у Вашингтоні не хотіли б, щоб його рішення порушило крихке перемир'я між хуситами та арабською коаліцією на чолі з Саудівською Аравією.

Однак цього разу хуситів не стали відносити до FTO. SDGT і FTO мають на увазі економічні санкції, включно із заморожуванням активів, однак FTO також вводить імміграційні заборони щодо всіх членів організацій зі списків, а також дає право застосовувати санкції проти тих, хто надає матеріальну підтримку цим організаціям.

Офіційні особи в американській адміністрації запевняють, що повернення "Ансар Аллах" до SDGT не завадить взаємодії з хуситами.

"Оголошення такого статусу для структури або навіть фізичної особи не зупинить адміністрацію США від діалогу з ними. Ми закликатимемо хуситів припинити атаки, і ми хотіли б продовжити наше спілкування так, щоб воно вело до міцного миру в Ємені", - цитує "Аль-Арабія" ще одного представника американської влади.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав операцію проти ХАМАС. Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Єменські заколотники-хусити, своєю чергою, стали обстрілювати судна в Червоному морі. Минулого тижня США і Велика Британія завдали серію авіаударів по військових об'єктах, що належать хуситам у Ємені, у відповідь на їхні тривалі напади на судна. Удари США продовжилися й пізніше.

Тим часом бої між ХАМАС і Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) тривають по всій Газі. В анклаві шостий день не функціонують зв'язок та інтернет, що стало найтривалішим збоєм у роботі телекомунікацій із 7 жовтня. Крім того, палестинське МОЗ повідомило, що за останні 24 години в лікарні, які ще працюють, надійшли 163 загиблих і 350 поранених. Загальна кількість жертв зросла до 24 тис. 448, кількість поранених перевищила 60 тис. осіб. Однак у статистиці МОЗ Гази не робиться різниці між цивільним населенням і членами палестинських збройних угруповань. У міністерстві також вважають, що безліч убитих і постраждалих залишається під завалами, але дістатися до них не виходить через бої.

Також стало відомо про загибель семи палестинців під час рейдів ЦАХАЛ на Західному березі річки Йордан у ніч на середу. Зі свого боку влада Йорданії заявила, що в середу внаслідок ізраїльського авіаудару в місті Хан-Юніс серйозно пошкоджено польовий шпиталь, переданий йорданською армією. Пораненого співробітника лікарняного персоналу евакуюють до Йорданії.

Глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант у середу заявив, що ЦАХАЛ продовжить бій із ХАМАС аж до її повної ліквідації, інакше "ізраїльтяни не зможуть жити в Державі Ізраїль". Він зазначив, що лише застосування військової сили дасть змогу повернути назад заручників, які перебувають у ХАМАС.

Водночас раніше повідомлялося, що Ізраїль погодив із ХАМАС доставку ліків заручникам, яких утримують у Секторі Гази, в обмін на дозвіл на ввезення медикаментів і гуманітарної допомоги цивільним на території анклаву. Потім стало відомо, що Франція і Катар направили медикаменти для десятків ізраїльських заручників, яких утримує в полоні ХАМАС.

Виступаючи на форумі в Давосі в середу, держсекретар США Ентоні Блінкен знову пояснив, що створення палестинської держави дасть змогу домогтися стабілізації ситуації на Близькому Сході і гарантує безпеку Ізраїлю в довгостроковій перспективі. Одночасно з тим, запевнив держсекретар, така інтеграція регіональних держав ізолює Іран і підпорядковані йому сили, включно з хуситами. Водночас Блінкен зазначив, що саме Ізраїлю вирішувати, чи скористається він цим шансом.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив CNN під час форуму, що розв'язання проблеми Гази дасть змогу домагатися деескалації і в інших частинах Близького Сходу. Генсек висловив особливе занепокоєння у зв'язку із ситуацією в Лівані: ліванський шиїтський рух "Хезболла" регулярно проводить обстріли ізраїльської території, Ізраїль відповідає на атаки, але обидві сторони утримуються від інтенсивних боїв. "Абсолютний пріоритет - уникнути важкої конфронтації в Лівані, яка спустошить країну", - сказав Гутерреш.