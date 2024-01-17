Кулеба: Нам потрібні заморожені активи РФ, а не заморожений конфлікт

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Давосі наголосив на важливості передання заморожених активів РФ Україні.

"Коли ми чуємо аргументи деяких експертів або мислителів про те, що Україні, можливо, варто було б заморозити конфлікт, наша відповідь проста: нам потрібні заморожені активи РФ, а не заморожений конфлікт. Саме таким має бути шлях уперед, щоб надіслати чіткий сигнал усім у світі: якщо ти наважуєшся порушити правила, ти будеш змушений заплатити за це", - сказав він на спільному брифінгу з головою Британської дипломатії Девідом Кемероном у Давосі.

Кулеба зазначив, що якщо не прояснити це зараз, то кількість міждержавних конфліктів і загострень у світі зростатиме, а ціна їх вирішення буде набагато вищою, ніж ціна допомоги Україні.