Топменеджмент концерну в Житомирській області постачав російському ВПК системи загородження - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали двох топменеджерів концерну з Житомирської області, який постачав підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ системи загородження.

У телеграм-каналі ДБР у середу зазначається, що за останні пів року бюро спільно з СБУ викрило та припинило діяльність уже другого концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК. "Встановлено, що група компаній з Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу рф системами загородження, які використовуються в агресивній війні проти України", - ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, до початку війни концерн належав підприємцю, який за кілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з РФ. "Нові власники концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до росії декілька партій відповідної продукції на понад $1,5 млн", - наголошують у бюро.

Співробітники ДБР і СБУ наприкінці грудня 2023 року провели обшуки в приміщеннях концерну і місцях проживання його топменеджерів, слідчі бюро вилучили речі та документи, які свідчать про проведення операційної діяльності підприємств концерну на території України та РФ.

"Наразі затримано двох топменеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України", - інформують у ДБР.

У повідомленні уточнюється, що щонайменше ще троє учасників групи, зокрема її організатор, перебувають за межами України - їм буде повідомлено про підозру заочно. Наразі вирішується питання арешту майна підприємств і передання його АРМА.