Події

11:06 17.01.2024

Унаслідок нічного обстрілу РФ у Харкові пошкоджено лікарню

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Унаслідок нічного обстрілу РФ у Харкові пошкоджено лікарню, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Російські терористи знову напали на медичну інфраструктуру. За даними місцевої влади, 19 будинків було пошкоджено під час ракетної атаки, включно з медичним закладом. На двох поверхах у лікарні була пожежа. На щастя, медичний персонал і пацієнти не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Радуцький уточнив, що через обстріл у Харкові 20 осіб дістали поранень, 16 із яких було госпіталізовано, одну людину вбито.

Теги: #харків

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