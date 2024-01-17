Події

08:23 17.01.2024

У Чорному морі перебувають чотири бойові кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

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У Чорному морі перебувають чотири бойові кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 4 бойових кораблі, серед них - 1 носій "Калібрів", повідомляють Військово-морські сили ЗС України в середу вранці.

"У Чорному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 1 ворожий корабель", - зазначається в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря - 1 судно; до Чорного моря - 1 судно, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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