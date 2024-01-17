Одна з постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову у вкрай важкому стані

Станом на ранок середи в медустановах залишаються 13 із 17 постраждалих унаслідок російського ракетного удару, завданого по Холодногірському району Харкова напередодні ввечері, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом - надали допомогу на місці. Наразі в медустанові перебуває 13 постраждалих: 43-річна жінка - у вкрай важкому стані, вона дістала важке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Решта - у середньому та легкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару було пошкоджено фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватного медзакладу, знищено 14 автомобілів. Огляд місця влучення ракет триває.

Рятувальники евакуювали 30 осіб.