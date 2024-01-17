Події

07:49 17.01.2024

Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

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Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

Унаслідок ракетного удару окупантів по центру Харкова постраждали 17 осіб, із них одна у важкому стані, пошкоджено 19 житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов у вівторок увечері.

"Кількість житлових будинків, які постраждали від прильотів двох ворожих ракет учора ввечері, - 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 із них у лікарні, один у важкому стані. 14 автомобілів розбито. На місці продовжують роботи всі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається вся необхідна допомога", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #атака #харків #постраждалі #ракети

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