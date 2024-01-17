ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

У середу вночі, в результаті ворожої атаки БПЛА в Одесі, сталися пожежі та руйнування цивільної інфраструктури, постраждали три людини, повідомляє в середу вранці ДСНС.

"Сталося загоряння газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му і 4-му поверхах і квартири на 2-му поверсі 5-поверхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м. Евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 і вогнем знищено 4 автомобілі. На місці постраждали 3 людини", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

За даними відомства, до ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучали 14 одиниць техніки та 52 рятувальники.