Ракетний удар по центру Харкова має терористичний характер

Удар по центру Харкова має терористичний характер, постраждали 17 осіб, завдано ушкоджень щонайменше десяти житловим будинкам, повідомив міський голова Ігор Терехов у вівторок увечері.

"Удар по центру Харкова має виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Вранці департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих наразі 17 осіб, з яких один важкий. Рятувальники продовжують розбирати завали, яких багато", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.