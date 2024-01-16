Події

23:24 16.01.2024

Президенти України та Польщі в Давосі обговорили двосторонні відносини країн

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Президенти України та Польщі в Давосі обговорили двосторонні відносини країн

На полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"У Давосі провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорили наші двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України. Скоординували наші позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни", - повідомляється в Телеграм у вівторок.

Теги: #україна #польща #дуда #зеленський

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