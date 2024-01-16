Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною, рух вантажівок у ПП "Ягодин-Дорогуськ" відновлено

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні відновлено, повідомила Держприкордонслужба України.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомляють у телеграм-каналі Держприкордонслужби України.